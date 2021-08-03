03 Ağustos 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Juventus'lu Merih Demiral Atalanta yolcusu!

Merih Juve'den ayrılıyor! Yeni adresi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 Giriş Tarihi: 03.08.2021

İtalya Ligi takımlarından Juventus'ta ter döken milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yeni adresi belli olmak üzere. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki oyuncu, Atalanta'ya imza atmaya çok yakın. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Ligi takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Atalanta'ya transferinde sona gelindi.

İtalyan basını, Atalanta'da forma giyen 23 yaşındaki Arjantinli savunma oyuncusu Cristian Romero'nun 50 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus karşılığında Tottenham'a transfer olacağını duyurdu.

Atalanta'nın Cristian Romero'nun yerini Merih Demiral ile dolduracağı ortaya çıktı.

İtalyan basını, Atalanta'nın 23 yaşındaki milli futbolcumuzu 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralayacağını belirtti. Taraftarlar arasında prensip anlaşmasının yapıldığı ifade edildi.

Tottenham'ın Cristian Romero transferini açıklamasının ardından, Atalanta'nın da Merih Demiral'ın imzasını duyuracağı vurgulandı.

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