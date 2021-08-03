03 Ağustos 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Ali Akman NEC Nijmegen’e kiralık olarak gidiyor!

Ali Akman Hollanda ekibine kiralanıyor!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.08.2021

Almanya Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt, Türk oyuncusu Ali Akman'ı, Hollanda ekibi NEC Nijmegen’e 1 yıl kiralık olarak gönderme kararı aldı. Alman kulübü, 19 yaşındaki genç futbolcuyu, oyuncu geliştirme alanında işbirliği içerisinde olduğu NEC Nijmegen’e göndererek hem gelişimine devam etmesini hem de tecrübe kazanmasını amaçlıyor. | Son dakika spor haberleri

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 19 yaşındaki oyuncu, 1 yıllığına Hollanda Eredivisie ekibi NEC Nijmegen'e kiralanacak.

Alman kulübü Ali Akman'ı, oyuncu geliştirme alanında işbirliği içerisinde olduğu NEC Nijmegen'e göndererek genç oyuncunun hem gelişimine devam etmesini hem de tecrübe kazanmasını amaçlıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Liverpool Fabinho ile sözleşme uzattı! Liverpool Fabinho ile sözleşme uzattı!
Başkan resmen duyurdu! Messi Barcelona'da kalıyor mu? Başkan resmen duyurdu! Messi Barcelona'da kalıyor mu?
Kane rüzgarı! Yıldız oyuncudan flaş hareket Kane rüzgarı! Yıldız oyuncudan flaş hareket
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör