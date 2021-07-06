06 Temmuz 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Olympique Lyon Türk stoper Cenk Özkacar'ı OH Leuven'e kiraladı!

Lyon Türk stoperi kiraladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 Giriş Tarihi: 06.07.2021

Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Olympique Lyon Türk stoper Cenk Özkacar'ı Altay'dan kadrosuna katmıştı. Fransız ekibi 20 yaşındaki futbolcuyu, Belçika temsilcisi OH Leuven'e 1 yıllığına kiraladığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

2020/2021 sezonu yaz transfer döneminde o dönem TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay'dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Özkacar'ın yeni takımı belli oldu. Lyon, 20 yaşındaki stoperi Belçika temsilcisi OH Leuven'e 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Cenk Özkaçar'ın birçok oyuncunun gelişiminde önemli bir durak olan Belçika'dan tecrübe kazanıp Lyon'a hazır bir şekilde dönmesi bekleniyor. Lyon ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cenk, Fransız ekibinde 1 maçta görev aldı.

LYON'DA OYNAYAN İLK TÜRK

Lyon'un Nisan 2021'de Fransa Kupası Çeyrek Finali'nde sahasında karşılaştığı Monaco mücadelesine yedek başlayan 20 yaşındaki futbolcu, 80. dakikada Leo Dubois'in yerine oyuna dahil olmuş ve Lyon'da forma giyen ilk Türk futbolcu olmuştu.

'Tek hedefim gelişimime devam etmek'

Maçın ardından duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Cenk Özkacar, "Takımım adına ilk defa forma giyerek Lyon'da oynayan ilk Türk oyuncu olmanın ve ülkemi temsil edebilmenin gururunu yaşadım. Önümüzdeki süreçte tek hedefim gelişimime devam ederek takımıma katkı sağlayıp ülkemi Avrupa'da başarılı şekilde temsil etmek. Tüm herkese bana verdiği destekler için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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