02 Ağustos 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Juventus kaptan Chiellini'nin sözleşmesini uzattı

Chiellini Juve ile devam dedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.08.2021

Son dakika spor haberleri: İtalya Serie A takımlarından Juventus'un tecrübeli savunma oyuncusu Giorgio Chiellini'nin sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından (Serie A) Juventus, kaptan Giorgio Chiellini'nin sözleşmesini uzattı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki stoperin sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.

2005 yılında siyah-beyazlı takıma transfer olan Chiellini, Serie A'da 9 şampiyonluk yaşadı.



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