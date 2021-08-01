01 Ağustos 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Milli yıldızlar Merih Demiral ile Cengiz Ünder hazırlık maçında sahada yer aldı!

Cengiz asist yaptı Merih 45 dakika sahne aldı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 Giriş Tarihi: 01.08.2021

Son dakika spor haberleri... A Milli Takım'ımızın yıldızları Merih Demiral ile Cengiz Ünder, hazırlık maçında sahneye çıktı. Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Nice ile karşılaştı. Cengiz Ünder, mücadelede asist yaptı. Juventus forması giyen Merih Demiral da ilk 11'de çıktığı karşılaşmada 45 dakika sahada kaldı.

Avrupa'da kulüpler yeni sezon öncesi hazırlık maçlarıyla form tutmaya çalışırken Milli futbolcularımız da kendilerini parlatan performanslara imza atıyor.

Bu sezon Marsilya'ya transfer olan Cengiz Ünder, Velodrome Stadı'nda Villarreal ile oynanan maçta asistini yaptı. Marsilya'nın 2-1 kazandığı maçta 58. dakikada Dimitri Payet'in attığı golde Cengiz Ünder sağ çaprazdan içeriye topu çevirerek Fransız yıldızın golünü hazırlayan isim oldu. Marsilya'nın diğer golünü 9. dakikada Nino kendi kalesine attı.

Juventus'un Monza ile karşı karşıya geldiği Berlusconi Kupası maçında Milli futbolcumuz Merih Demiral maça ilk 11'de başlayarak 45 dakika oynadı. Juventus sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı ve hazırlık turnuvası kupasının kazananı oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Lille - PSG maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Lille - PSG maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Yusuf Demir Barcelona'da ilk golünü attı Yusuf Demir Barcelona'da ilk golünü attı
Advocaat'ın yeni durağı belli oldu Advocaat'ın yeni durağı belli oldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör