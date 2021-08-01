Lille - PSG | CANLI (Lille - PSG canlı maç izle)
Fransa Süper Kupa maçında Lille ile PSG karşı karşıya geliyor. Burak Yılmaz'ın ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede Yusuf Yazıcı yedek kulübesinde yer alıyor. Zeki Çelik ise cezası nedeniyle kadroda yer almıyor. Lille PSG mücadelesinin canlı anlatımına haberinizden ulaşabilirsiniz.
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği son şampiyon Lille sezonun ilk resmi maçında PSG ile Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
LILLE - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Lille - Paris Saint Germain (PSG) maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
LILLE - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
Lille: Jardim, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Xeka, Araujo, Bamba, David, Burak Yılmaz.
PSG: Navas, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo, Danilo, Herrera, Dina-Ebimbe, Kalimuendo, Draxler, Icardi.
SÜPER KUPA FİNALİ İSRAİL'DE YAPILIYOR!
Fransa League 1 şampiyonu Lille ile Fransa kupası şampiyonu yıldızlar karması PSG kozlarını paylaşacak. Mücadele, İsrail'in Tel-Aviv kentinde bulunan Bloomfield Stadyumu'nda oynanıyor.
YUSUF YEDEK ZEKİ KADRODA YOK!
Milli futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı mücadeleye yedek başlarken Zeki Çelik kart cezalısı olduğu gerekçesiyle kadroda yer almıyor.
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