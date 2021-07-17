Son dakika transfer haberi: Milan Olivier Giroud ile sözleşme imzaladı!

Serie A ekiplerinden Milan, Fransız golcü oyuncu Olivier Giroud'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fransız oyuncunun tüm haklarıyla birlikte İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'den transfer edildiği kaydedildi. | Son dakika spor haberleri

Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fransız golcünün tüm haklarıyla birlikte İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den transfer edildiği belirtildi.

Giroud'nun 9 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Fransa Milli Takım formasını 110 kez giyen Giroud, 46 gol attı ve 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.

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