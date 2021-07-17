İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, transfer döneminde Avrupa'da adından en çok söz ettiren takımlardan birisi. Daha önce Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho için anlaşma sağlayan İngiliz devi, bu transferi henüz resmen açıklamadan bir başka yıldız oyuncu Raphael Varane için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İspanya La Liga Santander ekiplerinden Real Madrid'te forma giyen Raphael Varane ile yollar ayrılmak üzere...

SÖZLEŞME YENİLEMEDİ

İspanyol devinin sözleşme yenileme teklifine sıcak bakmayan Fransız savunma oyuncusu Raphal Varane, Premier Lig yolcusu.

MANCHESTER UNITED İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United'ın, 28 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için Real Madrid ile görüşmelere başladığı belirtildi.

50 MİLYON EURO

Haberde, İngiliz devinin Varane için Real Madrid'e 50 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazırlandığı öğrenildi.

ŞU AN TATİLDE

Şu an tatilde olan Fransız oyuncunun, İspanyol kulübünün yeni sezon kampına katılmadan direkt olarak Manchester United'a transfer olacağı bildirildi.

REAL MADRID KARİYERİNDE 360 MAÇA ÇIKTI

Sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden Varane, Real Madrid ile çıktığı 360 maçta 17 gol ve 7 asist kaydetti.

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