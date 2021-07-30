30 Temmuz 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Arsenal Ben White'ı kadrosuna kattı!

Arsenal İngiliz savunmacıyı kadrosuna kattı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.07.2021

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, İngiliz defans oyuncusu Ben White'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Brighton forması giyen 23 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Brighton forması giyen 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan White için başkent temsilcisinin kasasından 50 milyon sterlin bonservis bedeli çıktığı basına yansıdı.

Arsenal, yaz transfer döneminde Benfica'dan Nuno Tavares ve Anderlecht'ten Albert Sambi Lokonga'yı renklerine bağlamıştı.

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