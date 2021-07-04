04 Temmuz 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace'ın yeni teknik direktörü Patrick Vieira!

Crystal Palace Vieira'ya emanet!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, teknik direktörlük koltuğuna Patrick Vieira'yı getirdiğini açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Geçen sezonun sonunda görevden ayrılan Roy Hodgson'ın yerine 45 yaşındaki Fransız teknik adam getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa Milli Takımı formasıyla dünya ve Avrupa şampiyonluğu, Arsenal formasıyla da 3 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan eski futbolcu Vieira ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbolculuk döneminde Milan, Arsenal, Juventus, Inter, Manchester City gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynayan Vieira, teknik direktörlük kariyerinde ise ABD'nin New York City ve Fransa'nın Nice takımlarında görev yaptı.

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