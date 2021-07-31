31 Temmuz 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Dick Advocaat Irak Milli Takımı'nın başına geçti

Advocaat'ın yeni durağı belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

Son dakika spor haberleri: Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Dick Advocaat'ın yeni takımı belli oldu. Hollandalı teknik adam, Irak Milli Takımı'nın başına getirildi.

Hollandalı teknik adam Dick Advocaat, Irak Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Irak Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından 73 yaşındaki teknik adama "hoş geldin" derken, sözleşmenin detayları paylaşılmadı.

Advocaat, Irak Milli Takımı ile ilk resmi maçına 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde eylül ayında Güney Kore karşısında çıkacak.

2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Advocaat, son iki yıldır ülkesinin Feyenoord takımında görev yapıyordu.


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