30 Temmuz 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Liverpool Trent Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzattı!

Liverpool'dan Arnold'a yeni sözleşme!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.07.2021

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Trent Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki defans oyuncusuyla dört yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi. | Son dakika spor haberleri

Liverpool'un altyapısından yetişen Alexander-Arnold, A takıma yükseldiği 2016 yılından bu yana 179 maçta görev yaptı.

Yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere Milli Takımı'nın kadrosundaki yerini alamadı.

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