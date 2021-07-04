04 Temmuz 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Lukas Podolski Gornik Zabrze ile görüşüyor! Başladığı yere...

Lukas Podolski ilk takımı ile görüşüyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 Giriş Tarihi: 04.07.2021

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray ve Antalyaspor'da da forma giyen yıldız futbolcu Lucas Podolski, futbol kariyerine başladığı Gornik Zabrze ile görüşüyor.

Bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor'da da forma giyen Lukas Podolski, Polonya'da futbol kariyerine başladığı Gornik Zabrze ile görüşüyor. Alman yıldız Podolski'ye aynı zamanda Türkiye ve Katar'dan teklifler var.
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