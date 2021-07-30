Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a kötü haber! Rashford 3 ay sahalardan uzak kalacak
İngiltere Premier Lig devi Manchester United'a Marcus Rashford'dan kötü haber geldi. İngiliz forvet omzundan ameliyat olacağı için 3 ay sahalarda uzak kalacak.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Marcus Rashford'ın omzundan operasyon geçireceğini açıkladı.
Manchester United Kulübü, bir süredir omzunda sakatlığı bulunan Rashford'ın, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve sağlık ekibiyle yapılan istişare sonrasında ameliyat edilmesine karar verildiğini duyurdu.
İngiltere basınında, 23 yaşındaki Rashford'ın operasyonun ardından yaklaşık 3 ay forma giyemeyeceği öne sürüldü.
Geçen sezon Manchester United formasıyla 57 maça çıkan İngiliz forvet, 21 gol kaydetmişti. Rashford, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynayan İngiltere Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.
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