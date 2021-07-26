26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: A Milli Takım futbolcusu Okay Yokuşlu Premier Lig'de kalacak!
A Milli Takım'ımızın oyuncularından Okay Yokuşlu, kariyerine Premier Lig'de devam edecek. Geçtiğimiz sezon West Bromwich Albion forması giyen Okay için bir başka İngiliz kulübü Watford devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Milli oyuncumuz Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oluyor. Geçen sezon İngiltere'de West Bromwich'te kiralık olarak forma giyen başarılı futbolcu için Premier Lig'in yeni ekiplerinden Watford devreye girdi. İngiliz kulübü Okay Yokuşlu ve kulübü Celta Vigo ile görüşmelere başladı. İspanyol kulübü Celta Vigo'nun bu tranfserde kolaylık sağlaması bekleniyor. Geçen sezonun ikinci yarısında West Bromwich forması giyen Okay Yokuşlu 16 karşılaşmada görev aldı, 1 asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcunun takımı Celta Vigo ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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