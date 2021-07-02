02 Temmuz 2021, Cuma
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UEFA 2022 Şampiyonlar Ligi Finali'nin yerini ve tarihini açıkladı! Türkiye...
Dünyanın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi, 2022 yılında Rusya'nın ST. Petersburg kentinde oynanacak. Öte yandan finalin tarihi de belli oldu. İşte detaylar...
UEFA, Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu finalinin 28 Mayıs 2022'de St. Petersburg'da oynanacağını açıkladı.
CORONA VİRÜSÜ SEBEBİYLE İSTANBUL'DAN ALINMIŞTI!
Corona virüsü salgınının başladığı 2020 yılında İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'de oynanmıştı. 2021 yılında yeniden pandemi sebep gösterilerek Portekiz'e verildi.
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