Son dakika spor haberleri: Manchester United Ole Gunnar Solskajer ile sözleşme yeniledi!

İngiltere Premier Lig'in köklü kulübü Manchester United, Ole Gunnar Solskajer ile yeni sözleşme imzaladı. Sözleşme süresi 3+1 olarak duyuruldu.

Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ile yola devam ediyor. Alex Ferguson'dan bu yana istenilen başarıları elde edemeyen Manchester United, 2018 yılında takımın başına getirilen, Ole Gunnar Solskjaer'in kulüpteki sözleşmesi 3+1 yıllığına uzatıldı. Solskjaer, Manchester United menajeri olarak henüz kupa kazanamadı.

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