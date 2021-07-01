01 Temmuz 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo'dan dev kazanç! Instagram'da gönderi başına 13.4 milyon TL

Ronaldo'dan dev kazanç! Instagram'da gönderi başına...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

İtalyan devi Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dev bir kazanç elde ediyor. 36 yaşındaki futbolcu, Instagram'da gönderi başına 13.4 milyon TL kazanıyor. | Son dakika spor haberleri

Juventus'ta forma giyen Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, Instagram'ın en zenginler listesinin başında yer aldı. Sabah'ın haberine göre 36 yaşındaki futbolcu, gönderi başına 1.3 milyon euro'ya (13.4 milyon TL) ulaşan sponsorlu içerik için en çok ücret alanlar arasında ilk sırada kendine yer buldu.

550 milyondan fazla takipçisi olan Ronaldo, aktör Dwayne Johnson ve şarkıcı Ariana Grande'yi de geçti.

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