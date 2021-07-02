Son dakika spor haberi: Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Lionel Messi açıklaması!
Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, 30 Haziran'da sözleşmesi sona eren Lionel Messi hakkında konuştu. Laporta, "Görüşmeler iyi gidiyor, Messi kalmak istiyor ve kalmasını sağlamak için tüm çabayı gösteriyoruz. Ancak bunu finansal fair play ile dengelememiz gerekiyor. Birçok seçenek var ve her iki taraf için de hangisinin en iyisi olacağını düşünüyoruz. Onun kalmasını istiyoruz ve o da öyle, ona mümkün olan en rekabetçi takımı vermek istiyoruz" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'nin 30 Haziran'da sona eren sözleşmesiyle serbest oyuncu olmasının ardından konuştu.
13 Eylül 2000'de Barça'ya katılan Messi'nin, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erdikten sonra Katalan kulübü ile mevcut bir sözleşme bağı kalmadı. Laporta, kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusunun kalmak istediğini söylerken, yeni sözleşme girişimlerini anlattı.
Yeni anlaşmanın ligin kurallarına uyması gerektiğini anlatan Laporta, Onda Cero'ya verdiği demeçte, "Görüşmeler iyi gidiyor, Messi kalmak istiyor ve kalmasını sağlamak için tüm çabayı gösteriyoruz. Ancak bunu finansal fair play ile dengelememiz gerekiyor. Birçok seçenek var ve her iki taraf için de hangisinin en iyisi olacağını düşünüyoruz. Onun kalmasını istiyoruz ve o da öyle, ona mümkün olan en rekabetçi takımı vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
La Liga Yönetimi, 2013 yılında her kulübün gelirlerine bağlı olarak her sezon kendi kadrosuna ve teknik direktör personeline harcayabileceği maksimum para miktarını belirleyen mali kontrol önlemlerini uygulamaya koydu.
Barça, bu yılki Deloitte Para Ligi verilerine göre dünya futbolunda en yüksek gelire sahipken, geçen yıl Covid-19 etkisiyle geliri 125 milyon Euro geriledi.
El Mundo'da Ocak ayında yayınlanan bir rapora göre ise Messi dünya çapında en kazançlı sözleşmeye sahipti. Barcelona'nın efsane oyuncusuyla yeni sözleşme imzalaması için kulüp maaş bütçesini daha da aşağı çekmek zorunda kalacak.
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