23 Temmuz 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberleri: Manchester United Jadon Sancho'yu kadrosuna kattı!

M.United Jadon Sancho'yu kadrosuna kattı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.07.2021

Borussia Dortmund formasıyla harika bir performans sergileyen İngiliz yıldız Jadon Sancho, Manchester United ile 5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Manchester United, Borussia Dortmund formasıyla etkili bir performans sergileyen Jadon Sancho transferinde mutlu sona ulaştı. Uzun süredir gündemde olan Sancho ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandı. 21 yaşındaki Sancho, Borussia Dortmund ile dört sezonda 50 gol attı ve 64 asist kaydetti.

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