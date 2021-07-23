Son dakika transfer haberleri: Manchester United Jadon Sancho'yu kadrosuna kattı!

Manchester United, Borussia Dortmund formasıyla etkili bir performans sergileyen Jadon Sancho transferinde mutlu sona ulaştı. Uzun süredir gündemde olan Sancho ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandı. 21 yaşındaki Sancho, Borussia Dortmund ile dört sezonda 50 gol attı ve 64 asist kaydetti.

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