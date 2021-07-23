Son dakika transfer haberi: Burak Yılmaz'a Nice talip oldu! Christope Galtier...
Son dakika spor haberleri: Fransa'nın Lille takımı ile büyük bir başarı göstererek takımının şampiyonluğunda pay sahibi olan Burak Yılmaz için flaş transfer iddiası ortaya çıktı. Geçen sezon Lille takımını çalıştıran Christope Galtier'in yeni takımı Nice için Burak Yılmaz'ın kadroya dahil edilmesini talep etti. İşte son detaylar...
Fransız gazeteci Mohamed Toubache'ın haberine göre Christope Galtier, Burak Yılmaz'ı mutlaka Nice kadrosunda görmek istiyor. Bu doğrultuda yoğun çaba harcayan Galtier, Lille'de kurduğu düzende Burak Yılmaz'dan büyük verim almış ve takımını onun öncelikli katkılarıyla şampiyonluğa taşımıştı.
Nice'te EURO 2020 performansıyla dikkat çeken forvet Kasper Dolberg'in de bir süredir Premier Lig'e transferi gündemdeydi.
Galtier döneminde Beşiktaş 'tan Lille'e transfer olan Burak Yılmaz; Ligue 1'de çıktığı 28 maçta 16 gol, 5 asistlik çok değerli bir performans ortaya koymuştu.
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