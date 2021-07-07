Son dakika EURO 2020 haberleri... Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. EURO 2020 yarı final maçında İngiltere ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İngiltere - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İngiltere ile Danimarka yarı finalde kozlarını paylaşacak. Maçın detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İNGİLTERE - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere - Danimarka maçı 7 Temmuz Çarşamba günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak. Mücadele Wembley Stadında oynanacak. Maçta Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.

İNGİLTERE - DANİMARKA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Sancho (Saka), Mount, Sterling, Kane

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

İNGİLTERE'NİN YARI FİNAL YOLU

D Grubunu lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda Almanya'yı 2-0 ile geçti. Çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0 ile geçen İngiltere yarı finalde Danimarka ile karşılaşacak.

DANİMARKA'NIN YARI FİNAL YOLU

B grubunu Belçika'nın ardından 2. sırada tamamlayan Danimarka, son 16 turunda Galler'i 4-0 ile geçti. Çeyrek finalde Çekya ile karşılaşan Danimarka 2-1 galip geldi. Yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak.

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