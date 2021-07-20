20 Temmuz 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Schira, Ozan Kabak ile Fransız takımları Rennes ve Nice'in ilgilendiğini duyurdu.
Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci açıkladı! Ozan Kabak'a Rennes ve Nice' talip oldu!
Schalke 04'ten ayrılması beklenen Ozan Kabak'ın talipleri artıyor. Milli oyuncuyu, Leicester City'den sonra isteyen 2 takım daha çıktı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın verdiği habere göre, Fransa'dan Rennes ve Nice, 21 yaşındaki defansı transfer etmek için girişimlere başladı. | Son dakika spor haberleri
A Milli Takım'ın defans oyuncusu Ozan Kabak'ın, geleceği şekilleniyor. Alman takımlarından Schalke 04'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç oyuncunun, Premier Lig ekibi Leicester City'ye gideceği iddia edilmişti.
21 yaşındaki savunmacı için, Leicester'ın, Alman ekibine 9.5 milyon Euro teklif ettiği belirtilmiş, Schalke'nin ise bu teklife henüz cevap vermediği kaydedilmişti.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Ozan Kabak'a talip olan 2 takımı açıkladı
Schira, Ozan Kabak ile Fransız takımları Rennes ve Nice'in ilgilendiğini duyurdu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası