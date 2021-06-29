29 Haziran 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Ankara ve Lionel Messi paylaşımı!

Arjantin'den Ankara ve Lionel Messi paylaşımı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.06.2021

Arjantin Futbol Federasyonu, resmi sosyal medya hesabından, kendisine "goat" dendiği ve keçi emojisi paylaşıldığı bilinen yıldız futbolcu Lionel Messi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşıma, "Ankara" notu düşüldü. İşte o Tweet... | Son dakika spor haberleri

Arjantin Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin fotoğrafını kullanarak bir paylaşım yaptı. Paylaşıma "Ankara" notu düşüldü.

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı ve Barcelona'nın yıldız ismi Messi ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında kendisine "goat" dendiği ve keçi emojisi paylaşıldığı biliniyor.

Ankara'nın keçisi meşhurdur. Messi için de lakap olarak 'keçi' (goat) ifadesi kullanılıyor.

İngilizcede "keçi" anlamına gelen bu kelime, aynı zamanda "greatest of all time"ın kısaltması, yani "tüm zamanların en iyisi" demek.

Barcelona Türkiye resmi hesabı da gönderiyi paylaşarak "Messi" notuyla beraber Türk bayrağı emojisi kullanınca, sosyal medyada taraftarlar "Ankara" paylaşımını, Ankara keçisi ile ilişkilendirdi.

Bu paylaşımların ardından TFF 1.Lig ekiplerinden Ankaragücü de, sosyal medya paylaşımıyla akımı sürdürdü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Maradona'nın ölümüyle ilgili flaş suçlama! Maradona'nın ölümüyle ilgili flaş suçlama!
Hakan imzayı attı tatile çıktı! Hakan imzayı attı tatile çıktı!
G.Saray'ın gündemindeydi! City resmen açıkladı G.Saray'ın gündemindeydi! City resmen açıkladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör