Son dakika spor haberi: Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Ankara ve Lionel Messi paylaşımı!
Arjantin Futbol Federasyonu, resmi sosyal medya hesabından, kendisine "goat" dendiği ve keçi emojisi paylaşıldığı bilinen yıldız futbolcu Lionel Messi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşıma, "Ankara" notu düşüldü. İşte o Tweet... | Son dakika spor haberleri
Arjantin Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin fotoğrafını kullanarak bir paylaşım yaptı. Paylaşıma "Ankara" notu düşüldü.
Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı ve Barcelona'nın yıldız ismi Messi ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında kendisine "goat" dendiği ve keçi emojisi paylaşıldığı biliniyor.
Ankara'nın keçisi meşhurdur. Messi için de lakap olarak 'keçi' (goat) ifadesi kullanılıyor.
İngilizcede "keçi" anlamına gelen bu kelime, aynı zamanda "greatest of all time"ın kısaltması, yani "tüm zamanların en iyisi" demek.
Barcelona Türkiye resmi hesabı da gönderiyi paylaşarak "Messi" notuyla beraber Türk bayrağı emojisi kullanınca, sosyal medyada taraftarlar "Ankara" paylaşımını, Ankara keçisi ile ilişkilendirdi.
Ankara Messi 😉 pic.twitter.com/w6aRcs9B9z— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) June 29, 2021
Bu paylaşımların ardından TFF 1.Lig ekiplerinden Ankaragücü de, sosyal medya paylaşımıyla akımı sürdürdü.
Gücü 💛🇹🇷— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) June 29, 2021
😉 https://t.co/f8SvYqrRIh
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