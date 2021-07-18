Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo transfer ateşini yaktı! Heyecanlandıran paylaşım...
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun, takımdan ayrılacağı uzun süredir konuşuluyordu. Fransız devi Paris Saint-Germain ve İngiliz devi Manchester United'ın da peşinde olduğu bilinen Portekizli süperstar, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Transfer söylentilerinin odağındaki Cristiano Ronaldo, instagram hesabından yaptığı paylaşımla hakkındaki spekülasyonları yeniden alevlendirdi. Juventus'un yıldızı, mavi takım elbise ve Bermuda şortu ile özel koleksiyonundaki arabalarından biri olan Rolls Royce'un önünde poz verdi.
ICARDI İLE TAKAS!
Paylaşımına 'Karar günü' yazan Ronaldo'nun transfer mesajı mı verdiği tartışma konusu oldu. Son haberler Juventus'un, Portekizli futbolcuyu Mauro Icardi'ye karşılık Paris Saint-Germain'e takas edebileceği yönünde.
MANCHESTER UNITED DEVREDE!
Ancak İtalyan gazeteci Nico Schira ise, Cristiano Ronaldo'nun 31 milyon Euro'luk yıllık ücretini 20 milyon Euro'ya indirerek Juventus'la 2 sezonluk sözleşme yenileyeceğini iddia etti. Bununla birlikte Ronaldo'nun adı Manchester United ve Portekiz'deki kulübü Sporting Lizbon ile de geçiyor.
EURO 2020'NİN GOL KRALI
EURO 2020'de 5 kez fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo, turnuvanın gol krallığını Çek Patrick Schick ile paylaşmıştı.
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