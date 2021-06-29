29 Haziran 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Hakan Çalhanoğlu Inter ile sözleşme imzaladı ardından Bodrum'da tatile çıktı!

Hakan imzayı attı tatile çıktı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.06.2021

A Milli Takım'ımızın başarılı oyuncularından Hakan Çalhanoğlu, Milan formasıyla rüya gibi bir sezon geçirdi. Gösterdiği başarılı performansın ardından 27 yaşındaki futbolcu, bir başka Milano kulübü aynı zamanda son şampiyon Inter ile sözleşme imzaladı. Yıllık 5 milyon Euro'ya imza atan Hakan, transferin ardından Bodrum'da tatile çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Geçtiğimiz sezon Milan'ın başarısında büyük bir paya sahip olan Hakan Çalhanoğlu, sözleşmesi sona ermesinin ardından bir başka Milano ekibi Inter'in yolunu tuttu. A Milli oyuncu 5 milyon Euro karşılığında imzayı attı. Transferin ardından tatil için Bodrum'un yolunu tuttu.

ÖZEL JETLE BODRUM'A

İtalya'da gündem olan Milli yıldız, önceki gün eşi Sinem Hanım ve iki çocuğuyla birlikte özel jetle Bodrum'a tatile gitti.

SÜPER BABA HAKAN

Bodrum Genel Havacılık Terminali'nden çıkan Çalhanoğlu, daha sonra oteline geçti. Özel havuzlu odasında oğlu Ayaz'ın biberonundaki mamasını eliyle soğutan futbolcu, kızı Liya'nın da havuza girmesi için kolluklarını şişirdi. Çalhanoğlu'nun bu halleri "Süper baba" dedirtti.

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