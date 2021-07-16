16 Temmuz 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den kulübün efsaneleri Guti, Raul ve Luis Figo'ya ağır sözler!

Perez'den Raul, Guti ve Figo'ya ağır sözler!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 Giriş Tarihi: 16.07.2021

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kayıtları gündeme bomba gibi düştü. Daha önce Cristiano Ronaldo ve Vicente del Bosque hakkında söyledikleri olay yaratırken, bu kez eflatun beyazlıların eski oyuncuları Guti Hernandez, Luis Figo ve Raul hakkındaki oldukça ağır olan sözleri ortaya çıktı. Perez, Guti için "Moron" ifadesini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İspanya La Liga Santander ekiplerinden Real Madrid'te başkan Florentino Perez'in ses kayıtları ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez, Luis Figo ve Guti Hernandez ile ilgili ses kayıtları basına sızdı.

"GUTI BİR MORON"

El Confidencial sitesinin derlediği habere göre Perez, "Guti bir moron, o utanmaz biri. Kendisinin en büyük düşmanıdır. O o.... çocukları futbol oynamaktan bıkana kadar güzel futbol oynuyorduk.

"EN KÖTÜSÜ RAUL"

Figo soyunma odasını s...iyordu, o o.....çocuğu. O ve Raul Gonzalez en kötüsüydü. Zidane ise en iyisiydi.

Hepsi, Cebrian (El Pais Başkanı), Contreras (yönetmen /laSextaTV), Roures (Mediapro başkanı), Luis Fernandez....Hepsi o.... çocuğu, ama sadece bugünden değil, doğdukları günden beri.

"O BİR SAHTEKAR"

Michel (Real Madrid efsanesi), yerine oğlunu getirebilmek için Juan Mata'yı Castilla'dan kovdu. O bir sahtekar" dedi.

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