16 Temmuz 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: İtalya Serie A ekibi Spezia'ya dört dönem transfer yasağı verildi!
İtalya Serie A ekiplerinden Spezia Calcio'da, transfer yasağı şoku yaşanıyor. İtalyan kulübü, 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle FIFA tarafından dört dönem men cezasına çarptırıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İtalyan temsilcisi Spezia'ya transfer yasağı getirdi.
FIFA'dan yapılan açıklamada, İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'ya 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle dört dönem transferden men cezası verildiği kaydedildi.
FIFA ayrıca Spezia'yı 500 bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırdı.
Spezia'nın cezası gelecek yıl ocak ayından itibaren başlayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası