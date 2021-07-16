16 Temmuz 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: İtalya Serie A ekibi Spezia'ya dört dönem transfer yasağı verildi!

İtalyan ekibine transfer yasağı şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.07.2021

İtalya Serie A ekiplerinden Spezia Calcio'da, transfer yasağı şoku yaşanıyor. İtalyan kulübü, 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle FIFA tarafından dört dönem men cezasına çarptırıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İtalyan temsilcisi Spezia'ya transfer yasağı getirdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'ya 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle dört dönem transferden men cezası verildiği kaydedildi.

FIFA ayrıca Spezia'yı 500 bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırdı.

Spezia'nın cezası gelecek yıl ocak ayından itibaren başlayacak.

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