27 Haziran 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Avustralya'da şampiyon Melbourne City oldu!

Avustralya'da şampiyon Melbourne City oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 Giriş Tarihi: 27.06.2021

Avustralya A-Lig Büyük Final karşılaşmasında Melbourne City ve Sydney kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede, Melbourne City, rakibini 3-1'le geçti. Bu sonuçla, Melbourne City şampiyonluğunu ilan etti. | Son dakika spor haberleri

Avustralya A-Lig Büyük Final maçında Melbourne City ve Sydney karşı karşıya geldi. Mücadele, Melbourne City'in 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Melbourne City'in golleri 23' Atkinson, 45' Jamieson (P) ve 90' Galloway'den gelirken, Syney'in tek golü 21'de Kosta'dan geldi.

Bu sonuçla Melbourne City, şampiyonluğunu ilan etti.

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