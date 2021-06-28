Son dakika spor haberi: Alex De Souza Sao Paulo U20 başında ilk maçına çıktı!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex De Souza, teknik direktörlük kariyerindeki ilk maçına çıktı. Sao Paulo u20 takımını çalıştıran Alex'in takımı maçı 1-0 kazandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, antrenörlüğe ilk adımını atmış ve ve Brezilya'nın Sao Paulo U20 takımının yeni teknik direktörü olmuştu.
Alex De Souza, Sao Paulo U20 takımıyla teknik direktör olarak ilk resmi maçına çıktı.
Takımıının Atletico Paranaense ile karşı karşıya geldiği maçta 41. dakikada Marquinhos'un golüyle Sao Paulo U20 maçı 1-0 kazandı ve sezona galibiyetle başlamış oldu.
Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen Alex, 2015'te futbolculuk kariyerini noktalamıştı.
BR SUB-20: Alex (@Alex10) fará a primeira partida à frente da equipe júnior do Tricolor! #MadeInCotia #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/JJmMDhuzhO— São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 27, 2021
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