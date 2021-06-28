28 Haziran 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Alex De Souza Sao Paulo U20 başında ilk maçına çıktı!

Alex de Souza ilk maçına çıktı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 Giriş Tarihi: 28.06.2021

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex De Souza, teknik direktörlük kariyerindeki ilk maçına çıktı. Sao Paulo u20 takımını çalıştıran Alex'in takımı maçı 1-0 kazandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, antrenörlüğe ilk adımını atmış ve ve Brezilya'nın Sao Paulo U20 takımının yeni teknik direktörü olmuştu.

Alex De Souza, Sao Paulo U20 takımıyla teknik direktör olarak ilk resmi maçına çıktı.

Takımıının Atletico Paranaense ile karşı karşıya geldiği maçta 41. dakikada Marquinhos'un golüyle Sao Paulo U20 maçı 1-0 kazandı ve sezona galibiyetle başlamış oldu.

Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen Alex, 2015'te futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

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