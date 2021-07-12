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DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla yeneceğini 8 yıl önce bildi! | EURO 2020

8 yıl önce EURO 2020 finalini bildi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 Giriş Tarihi: 12.07.2021

Son dakika EURO 2020 haberleri... Avrupa Şampiyonası'nda heyecan dün gece Wembley'de oynanan final ile sona erdi. İtalya, İngiltere'ti penaltı atışlarıyla yenerek mutlu sona ulaştı. Sosyal medyada bir kullanıcının 8 yıl önce bu durumu bilmesi gündeme oturdu. İşte detaylar...

İtalya ile İngiltere, Wembley Stadyumu'nda oynanan finalde kozlarını paylaştı. İtalya, penaltı atışlarıyla zafere uzanan taraf oldu. Cameron isimli bir kullanıcının 8 yıl önce yaptığı paylaşım gündeme oturdu. Paylaşımda, EURO 2020 finalinde İtalya'nın İngiltere'yi penaltı atışlarıyla yeneceği yazıldı. 8 yıl önceden bugünü bilen kullanıcı sosyal medyanın en çok konuştuğu olaylardan oldu.

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