Son dakika spor haberleri: Finali kaybeden İngiltere'nin yıldızları Rashford, Sancho ve Saka'ya ırkçı saldırı!
Son dakika EURO 2020 haberleri: Wembley'de oynanan Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'ya kaybeden İngiltere'nin yıldız isimleri Rashford, Sancho ve Saka maçın ardından hedef alındı. Sosyal medyada, yıldız futbolculara ırkçı yorumlar yapıldı. İşte detaylar...
Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya, normal süresi 1-1 biten maçta İngiltere'yi penaltılarla devirerek kupaya uzanmıştı.
İngiltere adına son üç penaltıyı kullanan Bukayo Saka, Marcus Rashford ve Jadon Sancho sosyal medyada ırkçıların çirkin sözlerine maruz kaldı.
Rashford'un penaltısı direkten dönerken, Sancho ve Saka'nın vuruşlarını kaleci Gianluigi Donnarumma kurtarmıştı.
FEDERASYONDAN KINAMA
İngiltere Futbol Federasyonu söz konusu mesajları kınayan bir açıklama yayınladı. Metinde İngiliz oyunculara yöneltilen ırkçı saldırı nedeniyle yaşanan üzüntü dile getirildi.
"Açıkça belirtmek isteriz ki, bu iğrenç davranışın arkasında yer alan kişileri takımın taraftarı olarak görmüyoruz. Oyuncularımıza her anlamda destek vermeyi sürdüreceğiz ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız."
"Sosyal medya firmaları bu konuda bir adım atıp, bu gibi davranışları gerçekleştirenleri siteden uzaklaştırmalı ve yargı nezdinde gereken delilleri sağlamalı."
NELER YAŞANDI?
Saka, Sancho ve Rashford'ın Twitter ve Instagram üzerinde geçmişte yaptığı paylaşımlara yorum ekleyen birçok kullanıcı, maymun emojileri ve ırkçı ifadeler kullandı.
İngiliz polisi ise bu tip davranışların tolere edilmeyeceğini ve konuyu araştırdıklarını açıkladı.
Rashford, Mayıs ayında Manchester United ile kaybettiği Avrupa Ligi finalinin ardından sosyal medyada maruz kaldığı ırkçılığa dikkat çekmişti.
Sancho ise, geçen yıl ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memuru tarafından öldürülen George Floyd için düzenlenen ırkçılık karşıtı protestolara destek vermişti.
KULÜPLER BOYKOT ETMİŞTİ
Çevrimiçi kanallardaki ırkçılığın tahammül sınırını aşan boyutlara ulaşması, yakın tarihte kulüpleri de bu konuda harekete geçmeye itti.
Nisan ayında dört günlük bir sosyal medya boykotu gerçekleştiren İngiliz kulüpleri, platformları ırkçı ve cinsiyetçi saldırılara karşı gerekli önlemleri almaya davet etmişti.
FERDINAND'DAN DESTEK
İngiltere milli takımının formasını 81 kez giyen eski futbolcu Rio Ferdinand, Twitter'da yaptığı paylaşımla üç oyuncuya destek verdi.
Penaltı noktasına gelen tüm oyuncuları baskı altında gösterdikleri cesaretten ötürü tebrik eden Ferdinand, Goal'ün derlediği haberde 'Sizinle gurur duyuyoruz' ifadesini kullandı.
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