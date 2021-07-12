12 Temmuz 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini'den duygusal açıklamalar! "Bu zaferi hak ettik" | EURO 2020

Mancini: Bu zaferi hak ettik!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.07.2021

Son dakika EURO 2020 haberleri... Avrupa ŞAmpiyonası'nda İngiltere'yi yenerek zafere ulaşan İtalya'nın başarılı teknik direktörü Roberto Mancini, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Roberto Mancini, "Maçın hemen başında gol yedik ancak reaksiyon gösterdik ve bu zaferi hak ettik. Mutluyuz, İtalya'da kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, İngiltere'yi yenerek EURO 2020 şampiyonluğuna ulaştıkları maçın ardından konuştu. Hak ettikleri bir zafer kazandıklarını belirten deneyimli hoca, "Maçın hemen başında gol yedik ancak reaksiyon gösterdik ve bu zaferi hak ettik. Mutluyuz, İtalya'da kutlayacağız." ifadelerini kullandı. İngiltere'ye de mesaj yollayan Mancini, "Harika bir grubumuz var, kolay bir maç değildi. Penaltılarda biraz şansa ihtiyacımız vardı. İngilizler için üzgünüm. Çok geliştiler ve hala gelişebilirler." dedi

İtalya, 53 yıl aranın ardından Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

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