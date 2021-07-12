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DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Gareth Southgate final ardından çarpıcı ifadeler! "Sorumluluk benim!" | EURO 2020

Gareth Southgate: Sorumluluk benim!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.07.2021

Son dakika EURO 2020 haberleri... Avrupa ŞAmpiyonası finalini penaltılarla kaybeden İngiltere, Wembley'de düzenlenen finalin ardından büyük bir üzüntü yaşadı. İngiltere Teknik Direktörü Southgate maçın ardından açıklamalarda bulundu. "Bu kalp kırıcı bir durum ama hiçbir oyuncumu suçlayamayız, sorumluluğu ben üstleniyorum." dedi.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, İtalya'ya finalde yenildikleri EURO 2020 sonrasında konuştu.

Penaltıları kendisinin belirlediğini belirten Southgate, "Hiçbir oyuncu yalnız değil, beraber kazanıyoruz, beraber kaybediyoruz. Penaltıları çalıştık, kararı ben verdim. Bu akşam bizim lehimize gelişmedi fakat sahadaki en iyi oyuncuların atışları kullandığını biliyoruz. Oyun içinde benzer durumlar yaşanabiliyor. Bu kalp kırıcı bir durum ama hiçbir oyuncumu suçlayamayız, sorumluluğu ben üstleniyorum." dedi.

Oyunculara yardım etmeleri gerektiğini söyleyen teknik adam, "Çok sevilen bir oyuncu Saka, yıldız olmaya devam edecek. Bu akşam da performansı çok iyiydi, kendisini desteklemeliyiz, yardım etmeliyiz. Eminim ki dışarıda da çok sevgi görecek. Oyuncularımızın antrenmanlardaki ve takımlarındaki performansına bakarak süreci değerlendirdik, daha önce işe yaradı, bu akşam işe yaramadı" ifadelerini kullandı.

Oyuncuların önemli bir başarıya imza attığını da söyleyen antrenör, "Oyuncular şu anda gayet sessizler, soyunma odasında da aynı şekilde. Ben yaptıkları için teşekkür ettim. Kendilerine, 'Suçlu hissedecek bir şeyiniz yok, birlikte kazanıp kaybediyoruz' dedim. Penaltıcıları da benim belirlediğimi ifade ettim, suçlanacak bir şey olmadığını söyledim. 55 yıl sonra böyle bir performans olduğunu, büyük bir fırsat olduğunu ifade ettim" diye konuştu.

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