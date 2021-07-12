Son dakika spor haberleri: Harry Kane EURO 2020 finali ardından konuştu! "Bir süre acı çekeceğiz" | Avrupa Şampiyonası
Son dakika EURO 2020 haberleri... Avrupa Şampiyonası, muhteşem bir final gecesinin ardından son buldu. Wembley'de İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. İngiltere'nin yıldız forveti Harry Kane, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Üzgün olduklarını belirten Tottenham'ın yıldızı, "Daha fazlasını veremezdik. Penaltıları kaybetmek, dünyanın en kötü duygusunu yaşatıyor." dedi.
EURO 2020, İtalya-İngiltere maçıyla sona erdi. Mancini'nin öğrencileri kupaya erişen taraf oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Harry Kane, üzgün olduklarını belirtti. Kane, "Daha fazlasını veremezdik. Penaltıları kaybetmek, dünyanın en kötü duygusunu yaşatıyor. Fantastik bir turnuva geçirdik, gurur duymalıyız, başımız dik olmalı. Ama bir süre acı çekeceğiz" dedi.
"BAŞINI DİK TUTMALARINI SÖYLEDİM"
Maçın genel bir değerlendirmesini yapan Kane, "İyi bir takıma karşı oynadık ve harika başladık. Belki sonra çok geri yaslandık. Bazen çok erken gol atmak, baskıyı hissetmene neden olur. Kontrol elimizde gibiydi, çok fazla şans yakalamalarına izin vermedik." ifadelerini kullandı. Penaltı kaçıran oyunculara "Başını dik tutmalarını söyledim. Herkes penaltı kaçırabilir. Birlikte kazandık, birlikte kaybettik. Buradan ders çıkarıp devam edeceğiz. Bu oyuncular gelişecek, Dünya Kupası için daha motive gelecekler" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası