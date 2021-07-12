Son dakika EURO 2020 haberleri... Avrupa Şampiyonası, muhteşem bir final gecesinin ardından son buldu. Wembley'de İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. İngiltere'nin yıldız forveti Harry Kane, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Üzgün olduklarını belirten Tottenham'ın yıldızı, "Daha fazlasını veremezdik. Penaltıları kaybetmek, dünyanın en kötü duygusunu yaşatıyor." dedi.

EURO 2020, İtalya-İngiltere maçıyla sona erdi. Mancini'nin öğrencileri kupaya erişen taraf oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Harry Kane, üzgün olduklarını belirtti. Kane, "Daha fazlasını veremezdik. Penaltıları kaybetmek, dünyanın en kötü duygusunu yaşatıyor. Fantastik bir turnuva geçirdik, gurur duymalıyız, başımız dik olmalı. Ama bir süre acı çekeceğiz" dedi.

"BAŞINI DİK TUTMALARINI SÖYLEDİM"

Maçın genel bir değerlendirmesini yapan Kane, "İyi bir takıma karşı oynadık ve harika başladık. Belki sonra çok geri yaslandık. Bazen çok erken gol atmak, baskıyı hissetmene neden olur. Kontrol elimizde gibiydi, çok fazla şans yakalamalarına izin vermedik." ifadelerini kullandı. Penaltı kaçıran oyunculara "Başını dik tutmalarını söyledim. Herkes penaltı kaçırabilir. Birlikte kazandık, birlikte kaybettik. Buradan ders çıkarıp devam edeceğiz. Bu oyuncular gelişecek, Dünya Kupası için daha motive gelecekler" diye konuştu.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ