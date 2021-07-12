Son dakika spor haberleri: Giorgio Chiellini'den flaş ifadeler! "Tarih yazdık" | EURO 2020
Son dakika EURO 2020 haberleri... Avrupa Şampiyonası büyük bir heyecana sahne oldu. Türkiye'nin de yer aldığı A grubunu lider tamamlayan İtalya, finalde İngiltere'yi devirerek kupayı kazanan taraf oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan deneyimli savunmacı Giorgio Chiellini, "İstedik, tarih yazdık!" ifadesine yer verdi.
İtalya Milli Takımı'nın 37 yaşındaki yıldızı Giorgio Chiellini, finalin ardından çarpıcı ifadeler kullandı. Chiellini, "Birkaç damla gözyaşı döktüm. Hepimiz bu zaferi hak ettik. Bu yaşta kupa kazanmanın anlamı çok büyük. Mayıs ayının sonundan bu yana havada sihirli bir şeyler olduğunu söylüyorduk." dedi.
"ANA FAKTÖR KEYİF ALMAK"
Başarının sırrı sorulduğunda Chiellini, "Ana faktör oyundan keyif almak. İngilizlerin 2. dakikadaki soğuk yumruğuna rağmen oyunun geri kalanının hakimi olduk. İstedik, tarih yazdık, Avrupa şampiyonuyuz." ifadelerini kullandı.
DONNARUMMA'YA ÖVGÜ!
Chiellini, "Bizim elimizde Gigione var. Gigi Buffon'dan Gigio'ya geçtik. Hepimiz mutluyuz, İtalya'daki kutlamaları merakla bekliyoruz" diye konuştu.
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