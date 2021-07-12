Son dakika spor haberi: İspanyol devi Barcelona Türk asıllı futbolcu Yusuf Demir ile sözleşme imzaladı!
İspanya La Liga'nın devi Barcelona, daha önce anlaşma sağladığı Türk asıllı yıldız adayı Yusuf Demir ile sözleşme imzaladı. Katalanlar, 18 yaşındaki yıldızı 500 bin Euro bedelle satın alma opsiyonuyla birlikte bir yıllığına kiraladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Avrupa devi Barcelona, daha önce anlaşma sağladığı Rapid Wien'in Türk asıllı Avurturyalı futbolcusu Yusuf Demir ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
Katalan temsilcisi 18 yaşındaki yıldızı 500 bin Euro bedelle satın alma opsiyonuyla birlikte bir yıllığına kiraladı. Yusuf'un satın alma opsiyonu 10 milyon euro. İmza attıktan sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan dünyanın en iyi kulübünde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada kalp emojileriyle "Hoşgeldin Yusuf Demir" ifadesine yer verildi.
Genç orta saha, 2019 yılında katıldığı Rapid Wien'de geçtiğimiz sezon 32 maçta 9 gol kaydetti.
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