24 Haziran 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Ozan Kabak'a dev talipler! Tam 5 takım...

Ozan Kabak'a dev talipler! Tam 5 takım...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.06.2021

Geçen sezonun ikinci yarısını Liverpool'da geçiren milli oyuncu Ozan Kabak'la ilgilenen takımlar her geçen gün artıyor. Alman basınından Bild'de yer alan habere göre, 21 yaşındaki savunma oyuncusu ile Leicester City, Crystal Palace, Newcastle United ile Fransız kulüpleri Nice ve Rennes'in ilgilendiği bildirildi. | Son dakika spor haberleri

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da kiralık olarak geçiren milli futbolcu Ozan Kabak'ın yeni adresi merak ediliyor. Genç stoperin küme düşen Schalke 04'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Alman kulübü de oyuncuyu satarak mali darboğazdan bir nebze olsun kurtulmanın planlarını yapıyor.

Schalke, Ozan Kabak'tan yaklaşık 15 milyon euro'luk bir gelir beklerken oyuncuyla Leicester City, Crystal Palace, Newcastle United ile Fransız kulüpleri Nice ve Rennes'in ilgilendiği bildirildi.

21 yaşındaki Ozan bu sezon Bundesliga'da 14, Premier Lig'de 9, Şampiyonlar Ligi'nde 4 müsabakada forma giymişti. A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda da bulunan genç defans oyuncusu hiç süre alamadı.

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