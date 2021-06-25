25 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Paraguay Şili'yi devirdi! Şili 0 - 2 Paraguay (MAÇ SONUCU - ÖZET) Copa America
Brezilya'da düzenlenen Copa America'da heyecan sürüyor. A Grubu karşılaşmasında Şili ile Paraguay kozlarını paylaştı. Zorlu maçta Paraguay, Şili'yi 2-0'la geçerek sürpriz bir galibiyete imza attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Güney Amerika kıtasında Copa America heyecanı tüm hızıyla sürüyor. A Grubu'nda oynanan Şili-Paraguay mücadelesi sürpriz bir sonuçla sona erdi. Rakibine 2-0 yenilen Şili, grupta 5 puanla 3. sıraya geriledi. Bu arada Paraguay'ın gollerini son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Braian Samudio ve Miguel Almiron kaydetti.
Arjantin'in 7 puanla lider olduğu grupta Paraguay, bu galibiyetin ardından 6 puanla ikinci sıraya yerleşti. 4 puanlı Uruguay dördüncü, puanı bulunmayan Bolivya ise sonuncu sırada yer alıyor.
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