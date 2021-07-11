11 Temmuz 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Arjantin-Brezilya maçı sonrası Lionel Messi: Tarif edilemez bir duygu

Messi şampiyonluk sonrası konuştu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

Copa America final maçında Arjantin, Brezilya'yı 1-0 mağlup etti ve bu sonuçla birlikte Lionel Messi milli takım formasıyla ilk kupasını kaldırdı. Maç sonu konuşan yıldız oyuncu, "Defalarca hayal ettiğim bir şampiyonluğu yaşıyor olmak tarif edilemez" dedi.

Arjantin formasıyla ilk kupasını kazanan Lionel Messi, kazandıkları zafer sonrası açıklamalarda bulundu... Messi maç sonu açıklamasında bu zaferi hayal ederek yaşadığını belirterek Brezilya'da Brezilya'yı 1-0 mağlup ettiklerinin farkında olmadıkları büyük bir zafer elde ettiklerini söyledi.

Arjantinli süper yıldızın açıklamaları şu şekilde:

"TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU"

"Milli Takım'ın geleceği olduğunu söylemiştim ve yanılmadım. Şampiyon olabileceğimizi gösterdik. Hissettiğim mutluluğu açıklamam imkansız. Son Copa America'dan bu yana güçlendik, hiç şikayet etmeyen ve sadece ileriyi düşünen bir takım olduk. Defalarca hayal ettiğim bir şampiyonluğu yaşıyor olmak tarif edilemez"

"ÇOK YAKLAŞTIM AMA HEP BİR ŞEYLER TERS GİTMİŞTİ"

"Şampiyon olduğumuzun pek farkında değiliz, Sadece Amerika şampiyonu olmadık, finalde Brezilya'yı yendiğimiz için de tarihe geçecek bir maç. Milli takımla bir şeyler kazanmaya hep çok yakın oldum ama bir noktada ters giden şeyler oldu. Tanrıya bu zaferi gösterdiği için minnettarım."

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