Copa America final maçında Arjantin ile Brezilya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Angel Di Maria'nın attığı golle Arjantin 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. Bu sonuçla birlikte dünya yıldızı Lionel Messi, kariyerinde ilk kez milli takım formasıyla kupa kaldırdı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arjantin 1-0 kazanarak Kupa Amerika'yı 28 yıl sonra kazandı.

Maçın tek golünü 22. dakikada Arjantinli orta saha oyuncusu Angel Di Maria attı.

Böylece üç kez Kupa Amerika finali, bir kez de Dünya Kupası finali oynayan ve kaybeden Lionel Messi, ilk kez Arjantin'le kupa kazanma başarısı gösterdi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen turnuvaya Brezilya ev sahipliği yaptı.

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