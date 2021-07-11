11 Temmuz 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Cristiano Ronaldo'dan bir otel daha! 4. otelini New York'ta açtı

Ronaldo'dan bir otel daha! New York'ta açtı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 Giriş Tarihi: 11.07.2021

Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta sürdüren Cristiano Ronaldo, bir yandan da yatırımlarına devam ediyor. Portekizli yıldız oteller zincirine 4.'sünü ekledi ve son otelini New York'ta açtı.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sahibi olduğu oteller zincirine son halkasını New York'ta ekledi.

Ronaldo'nun sosyal medya hesaplarından kendisinin duyurduğu yeni otelinin New York'un Times Meydanı'nda yer aldığı belirtildi. Daha önce Madeira, Portekiz ve Madrid'de birer otel açan Pestana CR7 adlı otellerin dördüncüsü de ilk kez Avrupa kıtasının dışına sınırlarını genişletmiş oldu.

Açılışın forma numarası olan 07.07 tarihinde yapıldığını belirten Ronaldo'nun otelinde bir gecelik konaklamanın bedeli ise 90 ile 200 euro arasında değişiyor.

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