11 Temmuz 2021, Pazar
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Cristiano Ronaldo'dan bir otel daha! 4. otelini New York'ta açtı
Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta sürdüren Cristiano Ronaldo, bir yandan da yatırımlarına devam ediyor. Portekizli yıldız oteller zincirine 4.'sünü ekledi ve son otelini New York'ta açtı.
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sahibi olduğu oteller zincirine son halkasını New York'ta ekledi.
Ronaldo'nun sosyal medya hesaplarından kendisinin duyurduğu yeni otelinin New York'un Times Meydanı'nda yer aldığı belirtildi. Daha önce Madeira, Portekiz ve Madrid'de birer otel açan Pestana CR7 adlı otellerin dördüncüsü de ilk kez Avrupa kıtasının dışına sınırlarını genişletmiş oldu.
Açılışın forma numarası olan 07.07 tarihinde yapıldığını belirten Ronaldo'nun otelinde bir gecelik konaklamanın bedeli ise 90 ile 200 euro arasında değişiyor.
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