10 Temmuz 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers yeni sezona komando eğitimiyle hazırlanıyor! İşte o görüntüler...

Angers yeni sezona komando eğitimiyle hazırlanıyor!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.07.2021

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers'ta yeni sezon hazırlıkları için ilginç bir yöntem uygulanıyor. Futbolcular sezona komando eğitimiyle hazırlanıyor. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri

Fransa Ligue 1 takımlarından Angers'ta sezon öncesi hazırlıklar için ilginç bir yöntem kullanıldı. Fransız kulübünün futbolcuları sezona komando eğitimiyle hazırlandı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Arjantin-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Arjantin-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Tite'den final öncesi flaş Messi sözleri! Tite'den final öncesi flaş Messi sözleri!
Adı F.Bahçe ile anılan Sarri'nin yeni takımı belli oldu! Adı F.Bahçe ile anılan Sarri'nin yeni takımı belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör