10 Temmuz 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brezilya Teknik Direktörü Tite'den flaş Messi sözleri! "Biliyorum ama söylemem"

Tite'den final öncesi flaş Messi sözleri!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.07.2021

Copa America'nın final mücadelesinde Arjantin ile Brezilya karşı karşıya geliyor. Dev final öncesinde Sambacılar'ın teknik direktörü Tite açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Messi'yi nasıl durduracağımızı biliyorum, Arjantin Neymar'ı nasıl durduracağını söylerse ben de Messi'yle ilgili planımı açıklarım" dedi.

Brezilya teknik direktörü Tite, Arjantin ile oynayacaklar Copa America öncesinde açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam çok fazla sorulan Messi'yi nasıl durduracaklarına ilişkin soruya verdiği ilginç gündem oldu. Tite açıklamasında, "Messi'yi nasıl durduracağımızı biliyorum ama bunu söylemem" ifadelerini kullandı.

Arjantin cephesinde de Neymar'ı durdurma planları olduğunu bildiğini söyleyen Tite, "Arjantin Neymar'ı nasıl durduracağını söylerse ben de Messi'yle ilgili planımı açıklarım" diyerek ilginç bakış açısını ortaya koydu.

Copa America'nın bulundukları bölge açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Tite, "Turnuvanın en çok dribling yapan, en çok top süren gibi bireysel oyunlarını yapan takım biziz. Kupayı da almak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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