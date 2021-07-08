08 Temmuz 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Atletico Madrid Diego Simeone ile sözleşme uzattı!

Atletico Madrid Simeone ile sözleşme uzattı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.07.2021

İspanya'nın Atletico Madrid takımı, Arjantinli teknik direktör Diego Simeone'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını duyurdu. Atletico'nun, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2011 yılında göreve başlayan başarılı antrenör ve teknik ekibinin var olan kontrarının, 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldığı kaydedildi. | Son dakika spor haberleri

La Liga'da 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak bitiren İspanyol ekibi Atletico Madrid, Arjantinli teknik direktör Diego Simeone'nin sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Atletico Madrid'in resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, 2011 yılında göreve başlayan başarılı antrenör ve teknik ekibinin var olan sözleşmesinin, 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldığı ifade edildi.

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