07 Temmuz 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Arjantin 1-1 Kolombiya (Penaltılar 3-2) | MAÇ SONUCU - ÖZET | Arjantin finale yükseldi

Arjantin finale yükseldi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.07.2021

Son dakika spor haberi: 2021 Copa America yarı final maçında Arjantin, normal süresi 1-1 biten mücadelede Kolombiya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu. Tangocular, Copa America finalinde Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Arjantin ile Kolombiya karşılaştı.

Mane Garrincha Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Arjantin, 7. dakikada Lautaro Martinez'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Kolombiya, 61. dakikada Luis Diaz'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşmanın normal süresi, bu skorla sona erdi.

Penaltı atışlarına geçilen mücadelede Arjantin, rakibini 3-2 yenerek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

Turnuvaya, Kolombiya ile Peru arasında 10 Temmuz Cumartesi günü TSİ 03.00'te başlayacak üçüncülük maçıyla devam edilecek. Brezilya ile Arjantin arasındaki final maçı ise Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda 11 Temmuz Pazar günü TSİ 03.00'te oynanacak.



Kaynak: AA
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