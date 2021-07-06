İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Barcelona forması giyen Junior Firpo'yu kadrosuna kattı. İngiliz ekibi 24 yaşındaki sol bekin transferi için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Barcelona'nın 24 yaşındaki sol beki Junior Firpo'yu kadrosuna kattı. Ezgjan Alioski ile yollarını ayırdığını duyuran İngiliz kulübü, bu bölgeyi İspanyol oyuncu ile güçlendirmiş oldu. Leeds bu transfer karşılığında Barcelona'ya 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan Firpo, 2025 yılına kadar Premier Lig'de top koşturacak.

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