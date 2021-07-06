06 Temmuz 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Premier Lig ekibi Leeds United Barcelona'dan Junior Firpo'yu transfer ettiğini açıkladı!

Leeds United Firpo'yu kadrosuna kattı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.07.2021

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Barcelona forması giyen Junior Firpo'yu kadrosuna kattı. İngiliz ekibi 24 yaşındaki sol bekin transferi için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Barcelona'nın 24 yaşındaki sol beki Junior Firpo'yu kadrosuna kattı. Ezgjan Alioski ile yollarını ayırdığını duyuran İngiliz kulübü, bu bölgeyi İspanyol oyuncu ile güçlendirmiş oldu. Leeds bu transfer karşılığında Barcelona'ya 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan Firpo, 2025 yılına kadar Premier Lig'de top koşturacak.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Kolarov'un geleceği netleşti! Inter ile... Kolarov'un geleceği netleşti! Inter ile...
Lyon Türk stoperi kiraladı! Lyon Türk stoperi kiraladı!
İtalya - İspanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya - İspanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör