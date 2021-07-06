06 Temmuz 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Premier Lig ekibi Leeds United Barcelona'dan Junior Firpo'yu transfer ettiğini açıkladı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Barcelona forması giyen Junior Firpo'yu kadrosuna kattı. İngiliz ekibi 24 yaşındaki sol bekin transferi için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Barcelona'nın 24 yaşındaki sol beki Junior Firpo'yu kadrosuna kattı. Ezgjan Alioski ile yollarını ayırdığını duyuran İngiliz kulübü, bu bölgeyi İspanyol oyuncu ile güçlendirmiş oldu. Leeds bu transfer karşılığında Barcelona'ya 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan Firpo, 2025 yılına kadar Premier Lig'de top koşturacak.
İŞTE RESMİ AÇIKLAMA
🔥 Welcome @JuniorFirpo03! pic.twitter.com/4XS9CztV52— Leeds United (@LUFC) July 6, 2021
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası