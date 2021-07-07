Uzun yıllar Real Madrid formasını terleten ve sezonun bitimiyle birlikte İspanyol temsilcisinden ayrılan Sergio Ramos, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

Real Madrid ile olan sözleşmesi sona eren ve yapılan teklifi kabul etmeyen, daha sonra ise yönetimin geri adım atmasıyla efsanesi olduğu kulüpten ayrılmak zorunda kalan Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu. İspanyol efsane, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'e imza attı. Ramos, 2 yıl PSG formasını terletecek.

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