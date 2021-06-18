18 Haziran 2021, Cuma
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Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven Marco van Ginkel'i kadrosuna kattı!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı PSV Eindhoven, geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Marco van Ginkel'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri
Hollanda'nın PSV Kulübü, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan ve Chelsea'deki sözleşmesi sona eren Van Ginkel ile 2023'e kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.
Kariyerine Vitesse'de başlayan Van Ginkel, 2013'te 8 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu. "Maviler"de fazla forma şansı bulamayan Hollandalı orta saha oyuncusu, sırasıyla Milan, Stoke City ve PSV'ye kiralanmıştı.
Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki futbolcu, görev yaptığı 12 maçta bir gol atmıştı.
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