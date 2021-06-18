18 Haziran 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven Marco van Ginkel'i kadrosuna kattı!

G.Saray'ın rakibi PSV'den orta sahaya takviye!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.06.2021

'ın . ön eleme turunda karşılaşacağı Eindhoven, geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Marco 'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

Hollanda'nın Kulübü, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan ve Chelsea'deki sözleşmesi sona eren ile 2023'e kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kariyerine Vitesse'de başlayan Van Ginkel, 2013'te 8 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu. "Maviler"de fazla forma şansı bulamayan Hollandalı orta saha oyuncusu, sırasıyla Milan, Stoke City ve PSV'ye kiralanmıştı.

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki futbolcu, görev yaptığı 12 maçta bir gol atmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Lille'li Reinildo ülkesinde saldırıya uğradı! Lille'li Reinildo ülkesinde saldırıya uğradı!
Sambacılar Peru'yu farklı geçti! Sambacılar Peru'yu farklı geçti!
Milan Tomori'nin bonservisini aldı! Milan Tomori'nin bonservisini aldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör