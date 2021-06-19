Son dakika spor haberleri: Arjantin, Copa America (Kupa Amerika) maçında Uruguay'ı 13. dakikada Guido Rodriguez'in kaydettiği golle mağlup ederek 2. maçında 4 puana yükseldi. Galatasaraylı Muslera mücadelede 90 dakika görev aldı.

Avrupa'da EURO 2020 oynanırken, Güney Amerika kıtasında da Copa America'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. B Grubu'nda sabaha karşı oynanan karşılaşmada Messi'li Arjantin, Muslera'lı Uruguay'ı Guido Rodrguez'in attığı golle 1-0 yenmeyi başardı. Uruguay Milli Takımı'nda kaleyi Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera korudu.

Grupta 4 puanı bulunan Arjantin, averaj farkıyla Şili'nin önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Uruguay ise ilk maçında Arjantin'e mağlup olarak puansız ve sonuncu Bolivya'nın bir sıra üstünde 4. sırada bulunuyor.

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