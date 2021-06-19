19 Haziran 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arjantin 1-0 Uruguay (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Arjantin Muslera'yı üzdü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

Son dakika spor haberleri: , (Kupa Amerika) maçında 'ı 13. dakikada 'in kaydettiği golle mağlup ederek 2. maçında 4 puana yükseldi. Galatasaraylı mücadelede 90 dakika görev aldı.

'da oynanırken, kıtasında da 'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. B Grubu'nda sabaha karşı oynanan karşılaşmada 'li , 'lı 'in attığı golle 1-0 yenmeyi başardı. 'nda kaleyi Galatasaraylı file bekçisi korudu.

Grupta 4 puanı bulunan Arjantin, averaj farkıyla 'nin önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Uruguay ise ilk maçında Arjantin'e mağlup olarak puansız ve sonuncu 'nın bir sıra üstünde 4. sırada bulunuyor.

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