19 Haziran 2021, Cumartesi
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Arjantin 1-0 Uruguay (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika spor haberleri: Arjantin, Copa America (Kupa Amerika) maçında Uruguay'ı 13. dakikada Guido Rodriguez'in kaydettiği golle mağlup ederek 2. maçında 4 puana yükseldi. Galatasaraylı Muslera mücadelede 90 dakika görev aldı.
Avrupa'da EURO 2020 oynanırken, Güney Amerika kıtasında da Copa America'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. B Grubu'nda sabaha karşı oynanan karşılaşmada Messi'li Arjantin, Muslera'lı Uruguay'ı Guido Rodrguez'in attığı golle 1-0 yenmeyi başardı. Uruguay Milli Takımı'nda kaleyi Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera korudu.
Grupta 4 puanı bulunan Arjantin, averaj farkıyla Şili'nin önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Uruguay ise ilk maçında Arjantin'e mağlup olarak puansız ve sonuncu Bolivya'nın bir sıra üstünde 4. sırada bulunuyor.
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